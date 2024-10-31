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«МегаФон» подключил к сотовой сети 17 поселений Тульской области

Около пяти тысяч сельчан получили доступ к мобильному интернету и к качественной голосовой связи. В регионе завершился очередной этап программы «Устранение цифрового неравенства» — «МегаФон» развернул сети 4G в 17 населённых пунктах, расположенных в отдалённых районах Тульской области. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Сельские жители получили доступ к современным цифровым услугам благодаря развертыванию 4G-сетей в Кимовском, Веневском, Плавском, Тепло-Огаревском, Ефремовском, Чернском и Щекинском районах области. В программу вошли малочисленные деревни, села и поселки, в том числе Щучье, Кочкино, Пожилино, Кропотово, Молоденки, Дьяково, Сорочинка, Малая Огаревка и другие. Всего работы по обеспечению связью затронули 17 населенных пунктов региона.

Развертывание сетей 4G в сельской местности осуществлялось с применением технологий, позволяющих обеспечить устойчивое покрытие и высокую пропускную способность. Помимо высокоскоростного мобильного интернета, жители подключённых деревень получили доступ к голосовой связи на базе технологии VoLTE, отличающейся мгновенным соединением и превосходным качеством звука.

«Доступ к цифровым инструментам и ресурсам значительно увеличивает комфорт и качество жизни, позволяя людям решать повседневные задачи более эффективно. Развитие качественной мобильной связи и высокоскоростного интернета в небольших сельских населенных пунктах имеет решающее значение для сокращения цифрового неравенства, – сказал Александр Шиленков, директор «МегаФона» в Тульской области. – Нам удалось обеспечить высокоскоростной мобильный интернет в населенных пунктах с численностью от 140 до 500 человек. Средняя скорость достигает до 25 Мбит/с, что позволяет сельчанам полноценно пользоваться цифровыми сервисами».

В этом году «МегаФон» планирует подключить к мобильному интернету более 1,7 тыс. малых населенных пунктов по всей России. Реализация программы «Устранение цифрового неравенства» продолжится и в 2025 г.

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