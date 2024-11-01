«МегаФон»: у россиян увеличился интерес к изучению тувинского языка

1 ноября жители Тувы празднуют день родного языка, учрежденный в 2016 г. по предложению народного писателя республики Александра Даржая. Специалисты «МегаФона» проанализировали обезличенные данные пользователей мобильного интернета на самых популярных веб‑площадках на тувинском языке и выяснили, что их посещаемость растет с 2022 г. За это время объем данных на таких сайтах увеличился на 110%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает Big Data оператора, в 2024 г. онлайн‑трафик на порталы и сервисы на тувинском языке вырос на 64% в сравнении с 2023 г. При этом жители Тувы сгенерировали 79% от общего объема данных, а оставшийся 21% приходится на пользователей из других частей страны. Кроме Красноярского края, Хакасии и других регионов Сибири, также активны Москва, Санкт‑Петербург, Калининградская область и Бурятия.

Наиболее популярной категорией являются интернет‑словари. Более 36% трафика уходит на перевод слов и фраз на соответствующих сервисах, лидер в этой нише — tyvan.ru. Далее следуют электронные библиотеки, где представлены книги на тувинском языке, — 26% от общего объема данных. Самым востребованным ресурсом у пользователей является tuva-library.ru. Третье место (16%) занимают сетевые площадки периодических изданий, выходящих на тувинском языке. В числе первых общественно-политическая газета «Шын», на сайте которой в январе-октябре 2024 г. абоненты «МегаФона» израсходовали почти в два раза больше гигабайт мобильного интернета, чем за аналогичный период 2023 г.

Также у россиян увеличился интерес к изучению традиций и обычаев, истории и религии, изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тувы, о чем свидетельствует рост интернет-активности на портале «Культурное наследие Тувы». В 2024 г. посетители сайта сгенерировали более 9,6 тыс. ТБ онлайн-данных, что на 232% больше чем годом ранее. Этого объема достаточно, чтобы посмотреть более 3 млн раз фильм Русского географического общества «Счастливые люди: Тува».

«Сайты и приложения на тувинском востребованы как в республике, так и за ее пределами. Доступ к ним особенно важен в сельской местности, где проживают многие носители языка. Со своей стороны, мы последовательно развиваем инфраструктуру связи в регионе. Так, жители четырех сумонов республики Улуг-Хемского района — Чодураа, Иштии‑Хем, Ийи‑Тал и Арыскан – впервые получили доступ к цифровым звонкам и быстрому мобильному интернету «МегаФона». Инженеры задействовали низкие и средние диапазоны частот, чтобы обеспечить широкое покрытие и достаточную емкость. В общей сложности с начала года мы построили семь новых базовых станций и провели модернизацию на четырех действующих», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тува Светлана Симаткина.

Тувинский язык — государственный язык Республики Тыва, но также на нем говорят в северных регионах Монголии. Относится к саянской группе тюркских языков. По данным всероссийской переписи, сейчас им владеют более 200 тыс. человек.