«Авито Работа»: число предложений стажировок в России увеличилось на 62% за год

В последние несколько лет работодатели активно расширяют границы найма: компании все чаще зовут соискателей на стажировки и предлагают обучение востребованным профессиям. Эксперты «Авито Работы» составили рейтинг наиболее востребованных направлений стажировок января при сравнении год к году. Аналитики выявили, что в начале 2025 г. количество вакансий со стажировками увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наибольший прирост числа вакансий со стажировками пришелся на профессию монтажника — их стало больше в 2,4 раза (+143%), при этом средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию после прохождения стажировки достигает 108 548 рублей в месяц при фиксированном графике.

На втором месте по приросту стажировок оказалась профессия кладовщика. Спрос на стажеров-кладовщиков вырос в 2,3 раза (+130%). В среднем новым сотрудникам после прохождения стажировки за январь 2025 года предлагали около 67,12 тыс. руб. в месяц.

Заметное увеличение количества стажировок наблюдается и в сфере общественного питания — стажировок для пекарей стало больше на 86% год к году. Новым сотрудникам этой профессии работодатели предлагают в среднем 47,56 тыс. руб. в месяц при фиксированной занятости. Число стажировок также значительно выросло на позиции поваров (+64%) и бариста (63%).