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Держатели карт «МТС Деньги» чаще всего выбирают кешбэк на маркеплейсы, супермаркеты и связь

ПАО «МТС», цифровая экосистема, определила топ-5 самых популярных категорий кешбэка по экосистемной дебетовой карте «МТС Деньги». В числе лидеров – маркетплейсы и супермаркеты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самая популярная категория кешбэка среди держателей карты «МТС Деньги» – маркетплейсы. Повышенный кешбэк на платформах электронной торговли выбрали 68% пользователей карты. На втором месте – супермаркеты. Их предпочли 59%. Также в пятерку самых востребованных категорий кешбэка попали: оплата связи – 54%, красота – 51% и базовый кешбэк 1% на все – 47% держателей карты.

Кроме того, аналитики выяснили, что наибольшей популярностью карта «МТС Деньги» с привилегиями экосистемной подписки пользуется у жителей Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Башкирии.

Исследование показало, что чаще всего пользователи расплачиваются картой в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также в общественном транспорте.

«Менее чем за год число пользователей карты «МТС Деньги» выросло до двух миллионов. Это уникальный опыт партнерства финтеха и телекома. Мы предоставили клиентам возможность пользоваться финансовыми сервисами и уменьшать расходы на связь за счет полученного кешбэка. Важно и то, что повышенный кешбэк по карте «МТС Деньги» начисляется не только за покупки внутри экосистемы, но и за ее пределами – там, где это выгодно клиенту», – сказал руководитель кластера «Дейли Бэнкинг» «МТС Финтех» Сергей Ульев.

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