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Эскроу-счёт на строительство частного жилого дома теперь можно открыть онлайн в «Сбере»

В «Сбере» появился сервис, который ускоряет оформление договора о строительстве индивидуального жилого дома (ИЖС).

Теперь открыть счёт эскроу можно дистанционно. Сначала подрядчик подписывает договор в интернет-банке для юрлиц «СберБизнес», а затем этот же документ появляется в приложении «СберБанк Онлайн» у заказчика строительства дома — физического лица. Договор легко найти в поисковой строке по слову «эскроу» и подписать в один клик.

Игорь Лысенко, директор департамента торгового финансирования Сбербанка, сказал: «Наш новый цифровой сервис сокращает время заключения сделки в индивидуальном жилищном строительстве с нескольких дней до нескольких минут. И подрядчик, и покупатель дома могут подписать договор счёта эскроу дистанционно — «Сбер» первым на рынке предложил такой сервис клиентам по ИЖС. Так, застройщики получили возможность существенно сократить операционные издержки и повысить доверие клиентов. Для покупателей онлайн-подписание обеспечивает максимальную прозрачность и защиту инвестиций. В выгоде – обе стороны сделки».

Новую услугу «Сбер» предложил клиентам после того, как 1 марта 2025 г. вступил в силу федеральный закон №186-ФЗ, который регулирует сделки по договорам строительного подряда. Сегодня подрядчик может использовать специальный банковский счёт эскроу, где будут храниться средства покупателя дома (обязательно счёт эскроу как инструмент расчетов используется при кредитовании подрядчика и льготном ипотечном кредитовании заказчика). Подрядчик получит деньги только после того, как построит дом, а клиент оформит право собственности на него. Такая система уже несколько лет действует для строительства многоквартирных домов, что позволяет защитить граждан от недобросовестных исполнителей и искоренить проблему обманутых дольщиков.

Оформление эскроу онлайн выгодно и подрядчикам, поскольку снижает операционные расходы. В банке ожидают, что новый сервис увеличит количество открываемых счетов эскроу на ИЖС. По данным Минстроя РФ, в 2024 г. введено в эксплуатацию 62 млн квадратных метров индивидуальных домов — это на 5% больше, чем в 2023 (59 млн кв. м). В Сбере по направлению ИЖС сейчас открыто 4,5 тыс. счетов эскроу физлиц на общую сумму 30 млрд руб.

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