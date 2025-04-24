Маркетплейс «Финуслуги» начинает расчет индексов доходности ПИФов

Маркетплейс для денег «Финуслуги» Московской биржи начинает расчет индексов доходности ПИФов, позволяющих отслеживать и анализировать динамику доходности российского рынка коллективных инвестиций. Индексы показывают среднюю доходность представленных на рынке открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в ценные бумаги, недвижимость, драгметаллы и другие активы. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

В базу расчета рыночного индекса ПИФов «Финуслуг» за март 2025 г. вошли 297 открытых и биржевых фондов, за I квартал 2025 г. — 324 ПИФа, доступных к покупке у российских брокеров и управляющих компаний в течение расчетного периода. Платформенный индекс ПИФов Финуслуг рассчитывается на основе данных доходности 17 открытых паевых инвестиционных фондов, доступных для инвестирования на момент расчета на маркетплейсе.

Средняя доходность платформенного индекса ПИФов за январь 2025 г. составила 3,84%, за февраль — 3,15%. За март 2025 г.доходность ПИФов показала отрицательное значение (−2,56%), что стало следствием коррекции на российском рынке ценных бумаг. По итогам I квартала 2025 г. средняя доходность платформенного индекса ПИФов составила 3,1%, или примерно 13% годовых.

Средняя доходность рыночного индекса ПИФов за январь 2025 г. составила 2,05%, за февраль — 2,55%. За март 2025 г. показатель продемонстрировал отрицательное значение (−2,78%). По итогам I квартала 2025 г. средняя доходность рыночного индекса показала отрицательное значение (−0,3%).

Положительную доходность за март 2025 г. показала треть (34,6%) доступных на российском рынке ОПИФ и БПИФ. Среди 17 фондов, представленных на маркетплейсе «Финуслуги», шесть продемонстрировали положительную доходность по итогам месяца и 13 — по итогам квартала.

Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин: «Финуслуги» стремятся предоставлять своим клиентам наиболее объективную картину доступных на рынке не только накопительных и сберегательных продуктов, но и инвестиционных. Мы надеемся, что индексы станут еще одним бенчмарком для инвесторов и помогут в принятии взвешенных решений, основанных на качественном сравнении инструментов, представленных на рынке коллективных инвестиций».

Данные по индексам будут обновляться ежемесячно и публиковаться на сайтах «Финуслуг» и Московской биржи.

«Финуслуги» — это маркетплейс для денег, созданный Московской биржей. В настоящее время на «Финуслугах» доступны к покупке паи 20 открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ). При покупке инвестиционных паев на «Финуслугах» комиссия с клиента за сделку не взимается ни со стороны маркетплейса, ни со стороны управляющих компаний. Пополнять счета на «Финуслугах» можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Сервисом можно пользоваться вне зависимости от региона, в любой точке России и мира.