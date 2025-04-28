100 язей в секунду: карельские рыбаки смогут передавать фото улова на скоростях 4G

«МегаФон» увеличил емкость сети в 10 населенных пунктах Карелии, в том числе в живописном озерном крае, куда летом приезжают многочисленные туристы. Оператор провел работы по переводу частот из сетей третьего поколения в современный стандарт 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В поселках и городских кварталах, где до этого трафик использовался особенно активно, был запущен высокочастотный диапазон. Теперь подключаться к Сети на высоких скоростях сможет большее число абонентов.

«"МегаФон" активно модернизирует свою инфраструктуру в Карелии. Только с начала этого года мы перевели в стандарт 4G частоты наиболее загруженных базовых станций в крупных поселках Энгозеро, Лахколампи, Боровом и в селе Ведлозеро. В них проживает больше 3,5 тыс. человек, эти места пользуются популярностью у туристов», — прокомментировал руководитель технического отдела «МегаФона» в Республике Карелии Сергей Кожевников.

На Энгозере, одном из крупнейших пресноводных озер Карелии, часто проводятся сплавы. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться красивейшей северной природой и порыбачить. МегаФон также увеличил емкость сети в двух районах Петрозаводска: в Древлянке и Голиковке, возле живописных прогулочных зон и парков. Принять еще больше абонентов теперь сможет сеть поселка Тарулинна: «МегаФон» модернизировал базовую станцию, расположенную возле туристической достопримечательности — дачи доктора Винтера.