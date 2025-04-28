К началу отпускного сезона МТС разогнала LTE-интернет в крупном транспортном хабе Магнитогорска

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительные диапазоны частот LTE-2100 и LTE-2600 в Ленинском районе Магнитогорска – вблизи ж/д и автовокзала «Локомотив». В результате проведенных работ к началу туристического сезона скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на четверть в крупном транспортном узле города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Авто и ж/д вокзалы Магнитогорска соединяют город с Челябинском, Уфой и другими населенными пунктами, откуда магнитогорцы часто вылетают за рубеж. Ускоренный мобильный интернет теперь также доступен в поездах дальнего следования, которые совершают остановку в городе. LTE-интернет позволит путешественникам созваниваться по видеосвязи, загружать на устройства потоковое видео и фильмы для просмотра во время движения, пассажиры также смогут пользоваться быстрым интернетом в торговом комплексе «Локомотив» вблизи авто и ж/д вокзалов.

Улучшения LTE также коснулись ближайших к вокзалам улиц Магнитогорска: Московской, Вокзальной и Николая Шишка. Это позволит жителям с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами даже в вечернее время виковых нагрузок на сеть.

«Мы работаем над тем, чтобы наши абоненты всегда могли пользоваться онлайн-ресурсами вне зависимости от своего местоположения. Для этого мы развиваем сеть по всему Южному Уралу с учетом интересов жителей и гостей нашего региона – в крупных городах и природных рекреационных зонах. С ростом турпотока в Челябинскую область возникает потребность в строительстве дополнительной телеком-инфраструктуры в «местах притяжения», в том числе в его круглогодичных горных курортах в пригороде Магнитогорска, путь в которые часто лежит через железнодорожный вокзал», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.