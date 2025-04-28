«МегаФон» обеспечил 4G-покрытие на свердловском участке федеральной трассы M-12

Оператор построил базовые станции на участке автомобильной дороги Дюртюли — Ачит, которая войдет в состав продолжения трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга. Благодаря новому оборудованию автолюбители смогут воспользоваться онлайн-картами и другими цифровыми сервисами, связаться с близкими или решить рабочие вопросы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование обеспечивает сигнал примерно на 40 км автодороги в Ачитском и Красноуфимском районах. Скорость мобильного интернета в местах, где запущены базовые станции, достигает в среднем 50 Мбит/с, а пиковые значения составляют около 120 Мбит/с. Существующие скорости позволяют водителям и пассажирам слушать музыку в режиме онлайн, воспользоваться картами для навигации или включить мультфильм для детей.

Новые базовые станции работают в низко- и среднечастотном диапазонах, что позволяет расширить радиус покрытия сети на 10-15 километров. Такое техническое решение актуально, когда необходимо увеличить территорию действия радиосигнала, например, на протяженных авто‑ и железнодорожных магистралях.

«Мы обеспечили связь на важном участке автодороги Дюртюли — Ачит, которая станет частью федеральной трассы М-12. Уверенный 4G-сигнал на скорости до 120 Мбит/с обеспечит комфортное передвижение по транспортной артерии для пассажирского и грузового транспорта. Мы видим, что уже сейчас свердловчане активно пользуются мобильным интернетом в пути, и в дальнейшем продолжим работу по улучшению связи на других строящихся объектах федеральной магистрали», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

На текущий момент работа по строительству автомобильной дороги Дюртюли – Ачит продолжается. Указанный участок протяженностью 275 км войдет в состав трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга и пройдет по территориям трех регионов — Башкирии, Пермского края и Свердловской области.