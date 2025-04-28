«МегаФон» оцифровал европейские сады в псковской глубинке

На территории одного из самых живописных садов России для туристов и жителей Псковской области «МегаФон» запустил 4G-интернет. Теперь все желающие посмотреть на образец ландшафтного искусства мирового уровня смогут пользоваться онлайн-сервисами и делиться впечатлениями на скорости до 50 Мбит/с.

Усадьба «Ореховно» — первый и единственный европейский сад в России, созданный в 2016 г. ландшафтными архитекторами Александром Гривко и Марком Думасом. Он входит в список псковских дворянских усадеб проекта развития культурно-познавательного туризма «Русские усадьбы», внесен в перечень Great Gardens of the World, а в рейтинге журнала Forbes Life проект находится в десятке лучших садов мира. Расположен в одноименной деревне под Псковом, в 500 км от Москвы. С середины весны парк распахивает свои двери для всех желающих погрузиться в увлекательный мир европейского садового искусства.

Для того, чтобы многочисленные посетители могли пользоваться быстрым мобильным интернетом на обширной территории усадьбы, инженеры «МегаФона» построили новую базовую станцию недалеко от сада. Возможность обмениваться фотографиями и видеозаписями на быстрых скоростях обеспечивают высокочастотные диапазоны 4G.

«Аналитики «МегаФона» в последние несколько лет наблюдают двукратный рост количества абонентов в нестандартных туристических локациях региона, поэтому наша задача предоставить путешественникам возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами независимо от их местонахождения. Современные технологии не только помогают делиться своими эмоциями в социальных сетях, но и способствуют росту интереса к ландшафтному искусству и обучению основам садового дизайна. По нашим данным в теплое время года в усадьбе наблюдается увеличение объема передач данных в 2,3 раза, голосовых услуг на 23%. В прошлом году мы также цифровизировали усадьбу в Михайловском — родовом имении великого русского поэта А. С. Пушкина, расположенного в Пушкиногорском районе», — отметил Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.

Усадьба «Ореховно» популярна не только среди местных жителей — в прошлом году по её территории чаще остальных прогуливались туристы из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Брянска и Курска.