Т2 внедрила технологию VoWiFi в Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, сообщает о запуске технологии Voice over Wi‑Fi на территории Ростовской области. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi-Fi. Техническое решение актуально для мест, где мобильная связь может быть недоступна: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях и на верхних этажах высоток, а также в поездках за границу. Об этом CNews сообщили представители Т2.

T2 продолжает развитие сетевой инфраструктуры в Ростовской области, расширяя для абонентов опыт пользования стабильной голосовой связью. В октябре 2024 г. оператор завершил в регионе реализацию сервиса VoLTE, который позволяет осуществлять вызовы в сетях четвертого поколения, и принялся за внедрение другой технологии альтернативного способа совершения звонков – Voice over Wi‑Fi (VoWiFi).

С новой услугой абоненты T2 могут совершать и принимать вызовы, используя в качестве базовой станции Wi‑Fi‑роутер. За счет этого стабильное качество голосовой связи сохранится даже в местах с ограниченным или нестабильным сигналом – например, в зданиях с плотными стенами, подвальных помещениях, верхних этажах высоток и на подземных парковках, а также во время зарубежных поездок.

Для успешного внедрения услуги технический департамент улучшил системы голосовой и пакетной коммутации на всей территории Ростовской области. Благодаря этому Т2 сократила время на установление соединения между абонентами, обеспечила улучшенное качество звука, стабильную связь и передачу информации без помех, эха и шумов.

Чтобы воспользоваться Voice over Wi‑Fi, абоненту следует убедиться, что его мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Как правило, опции представлены в разделах «Сотовая связь» или «Мобильные сети». Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «VoWiFi – это не просто альтернатива традиционным голосовым звонкам, а важное дополнение к существующей сетевой инфраструктуре. Мы стремимся к тому, чтобы абоненты T2 оставались на связи независимо от того, где они находятся – на улице, в офисе, на подземной парковке или верхнем этаже самого высокого здания в городе. И с VoWiFi это становится возможным без потери качества звука, что особенно актуально в условиях плотной городской застройки и постоянно растущего трафика. Внедрение новой технологии в Ростовской области стало логичным шагом в развитии сетевых решений, ориентированных на удобство и качество для наших клиентов».