«МегаФон» ускорил интернет в «Москва-Сити»

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в самом сердце столичной деловой жизни — на территории «Москва-Сити». Теперь сотрудники и посетители бизнес-кластера могут пользоваться онлайн-сервисами на средней скорости 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по модернизации сети охватили не только небоскребы на юге делового центра, но и прилегающие локации: Краснопресненскую набережную, территорию Экспоцентра и торгово-пешеходный мост «Багратион», находящийся на капитальном ремонте до лета 2026 г. Инженеры «МегаФона» внедрили технологию MIMO 4×4, передающую данные по параллельным каналам связи, абонентам теперь доступна VoLTE для одновременных звонков и выхода в интернет. Также телеком-оборудование поддерживает IoT-решения, востребованные в современных офисах. Обновленная сеть использует как среднечастотные диапазоны — для быстрой передачи больших объемов данных, так и низкочастотные — для стабильного покрытия внутри зданий.

«”Москва-Сити” — одна из визитных карточек столицы, где сосредоточена немалая часть деловой жизни города. В апреле 2025 г. объемы мобильного трафика в этой локации выросли на 20% относительно того же месяца прошлого года. Нам важно обеспечивать посетителей бизнес-кластера качественной связью и быстрым мобильным интернетом даже в условиях постоянно растущей нагрузки на сеть. Наше решение позволяет проводить видеозвонки, обмениваться важными файлами или запускать умные устройства с большим комфортом на высоких скоростях», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.