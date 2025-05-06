CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ

Компания РВБ (Wildberries & Russ) планирует в мае 2025 г. запустить продажу товаров продавцов из Объединенных Арабских Эмиратов, предлагающих интересный для российской аудитории ассортимент, а также оперативный доступ к самым последним новинкам. Прежде всего это смартфоны и другая потребительская электроника по привлекательным ценам.

Получить товары из ОАЭ можно будет в любом удобном пункте выдачи заказов, а срок доставки составит от шести дней, в зависимости от наличия товаров и скорости растаможивания. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

По мере развития поставок из ОАЭ, ассортимент предлагаемых товаров будет расширен, а сроки доставки сокращены.

Для заказов товаров из-за рубежа Wildberries автоматизировала процесс уплаты таможенных пошлин, этот функционал внедрен непосредственно на платформе. Пользователю не нужно самостоятельно оплачивать таможенные сборы. При покупке зарубежных товаров стоимостью свыше 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и включается в стоимость заказа. Размер пошлины указан рядом с ценой товара для информационных целей.

ОАЭ станет десятой страной в географии присутствия компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны

Китай и AliExpress больше не нужны. Российские интернет-магазины нашли неожиданную страну с супердешевой техникой и сверхбыстрой доставкой. Опрос

Xiaomi снизила мощность своих электромобилей через принудительное обновление, но откатила прошивку из-за клиентских скандалов

Блогерство в России стало официальной профессией

Москвичей пугают проблемами с сотовой связью и интернетом

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153