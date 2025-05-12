В деревне с укладом жизни сибирских крестьян ускорили интернет

Жители деревень Новосибирского района теперь могут без помех пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения. Инженеры «МегаФона» смонтировали дополнительные базовые станции в селах Алексеевка и Сенчанка, благодаря чему удалось расширить покрытие сети и улучшить качество связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В населенных пунктах суммарно проживает около 1000 человек. Близко расположенные к Новосибирску поселения привлекательны как для жилой, так и для дачной застройки, а еще здесь находятся интересные места для отдыха. В Алексеевке работает музей живой природы «Алексеевской слободы», в котором воссоздан уклад жизни сибирских крестьян, а сотрудники проводят образовательные программы для детей и взрослых.

Связисты установили базовую станцию так, что в зону ее действия попали не только частные дома, но и часть автомобильной дороги, ведущей к городу и крупным автомобильным трассам. Специалисты задействовали сразу несколько слоев в сети четвертого поколения, то есть качественный интернет будет доступен для большого числа абонентов одновременно и на удаленных от базовой станции территориях. Согласно замерам, пиковые скорости мобильного интернета достигают здесь 70 Мбит/с.

Село Сенчанка расположено дальше от города, но здесь есть вся необходимая социальная инфраструктура: школа, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, магазины. Установленное телеком-оборудование позволит жителям получать услуги связи — как на улице, так и внутри зданий. Максимальная скорость передачи данных достигает в Сенчанке 90 Мбит/с.

«Новосибирский район находится в непосредственной близости от регионального центра и окружает город со всех сторон. Это накладывает свой отпечаток на развитие территории. В первую очередь, это самый густонаселенный район в регионе – в нем проживает почти 162 тыс. человек. Учитывая специфику муниципального образования, мы тщательно планируем развитие сети, чтобы обеспечить клиентов качественным сервисом. Аналитика подтверждает положительные изменения. В четвертом квартале 2024 г. скорость передачи данных выросла в этом районе на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.