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CDNVideo обеспечила высокоскоростную загрузку видео в контентплейсе Wibes

Компания CDNVideo (дочерняя компания ПАО «ВымпелКом») стала технологическим партнером нового сервиса Wibes — платформы коротких видео от объединенной компании Wildberries&Russ (ООО «РВБ»). Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Благодаря распределенной сети серверов CDNVideo в ключевых городах России в Wibes был обеспечен мгновенный старт видео без ожидания загрузки, высокое качество картинки (вплоть до 4K), отсутствие зависаний даже в часы пиковой нагрузки.

Генеральный директор ООО «Глобальная облачная сеть» (CDNVideo) Константин Колесов: «Мы гордимся тем, что наша инфраструктура обеспечивает бесперебойную работу такого инновационного сервиса, как Wibes. Короткие видео — это формат, в котором каждая миллисекунда загрузки критически важна, и благодаря распределенной сети CDNVideo пользователи получают моментальный доступ к контенту в высоком качестве. Это отличный пример того, как технологии улучшают пользовательский опыт и открывают новые возможности для цифровой коммерции».

Директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль: «Для нас очень важно, чтобы у всех пользователей был позитивный опыт взаимодействия с платформой, даже на этапе ее тестирования. И по части качества изображения, скорости загрузки и других параметров мы получаем от пользователей хорошую обратную связь».

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