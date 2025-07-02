«МегаФон» расширил покрытие на Нугушском водохранилище в Башкирии

Жители и гости Башкирии теперь могут пользоваться надежной связью вблизи востребованного места отдыха. Техническая служба «МегаФона» усилила здесь покрытие, чтобы обеспечить соединение даже на удаленных береговых участках.

Ранее в локации уже действовало телеком-оборудование оператора. Благодаря применению средних и высоких диапазонов частот оно давало качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет непосредственно на территории села Нугуш. Дополнительное подключение низких частот расширило площадь действия сигнала, что особенно важно для отдыхающих у водоема.

Село Нугуш образовано во время строительства Нугушского водохранилища в 1960-е годы. Сейчас здесь проживает около 1,3 тыс. человек, действуют школа, краеведческий музей и сельский клуб. Рядом расположен популярный этнопарк. Поселение и окрестные водоемы названы в честь одного из героев башкирского эпоса «Урал-батыр», который недавно стал широко известен в стране благодаря треку Homay группы Ay Yola.

«Развитие инфраструктуры связи в сельской местности важно не только для местных жителей, но и для продвижения туристической отросли региона. Как правило, в республику едут именно ради природного отдыха и знакомства с национальной культурой. Наши большие данные подтверждают этот тренд: только за год ежемесячный интернет-трафик в окрестностях Нугуша вырос на 37%», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Как показывают большие данные оператора, с мая по июнь туристы прокачали в республике на 15% больше интернет-данных, чем за тот же период годом ранее. Чаще всего отдых в Башкирии выбирают гости из Челябинской и Свердловской областей, ХМАО-Югры, Татарстана и Пермского края.