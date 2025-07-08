Партнерские продажи через блогеров на платформе PRM Online выросли более чем на треть в первой половине 2025 года

Российская облачная платформа PRM Online зафиксировала рост на 34% количества партнерских продаж через инфлюенсеров в первом полугодии 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Данные основаны на агрегированной статистике PRM Online. Об этом CNews сообщили представители PRM Online.

«Рост партнерских продаж через инфлюенсеров на платформе PRM Online в первой половине 2025 г. на 34% отражает устойчивый тренд на повышение доверия потребителей к рекомендациям инфлюенсеров. Поэтому отечественный бизнес все активнее интегрирует блогеров в свои партнерские программы, видя в них значительный потенциал для привлечения целевой аудитории и повышения конверсии», — сказал Сергей Золкин, руководитель PRM Online.