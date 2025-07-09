МТС подключила к гигабитному интернету еще 45 тыс. домохозяйств в столичном регионе

МТС расширила сеть фиксированной связи в Московском регионе за шесть месяцев 2025 г., обеспечив возможность подключения к гигабитному домашнему интернету около 45 тыс. домохозяйств. Благодаря скоростному интернету МТС доступ к современным цифровым сервисам в столичном регионе сегодня имеют более 5,2 млн квартир и частных домов.

В январе-июне 2025 года МТС подключила к гигабитному интернету по технологии GPON 45 тысяч домохозяйств в Москве и Московской области. Это новые и уже обжитые жилые комплексы, многоквартирные дома, построенные по программе реновации, и индивидуальные жилые дома.

На новостройки пришлось 57% домохозяйств, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных столичных ЖК как «Шагал», «Остров», «Событие».

Около 20% подключенных домохозяйств расположены в Подмосковье. Доступ к гигабитному интернету появился в жилищных комплексах в городских округах Домодедово, Красногорск, Ногинск.

«Чтобы жители региона могли свободно пользоваться домашним интернетом и цифровыми сервисами, мы продолжаем строить и расширять сети фиксированной связи, учитывая потребности как жителей новостроек, так и давно построенных домов, коттеджных поселков и индивидуальных домохозяйств. Благодаря нашему гигабитному интернету пользователи могут выходить в сеть на высоких скоростях с нескольких устройств одновременно без потери качества», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

МТС предоставляет в Московском регионе доступ в интернет по сети GPON на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi. На текущий момент протяженность оптоволоконной сети МТС в столичном регионе составляет около 50 тыс. км. Возможность подключиться к ней имеют более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от конкретного населенного пункта.