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DPD доставит товары продавцов, минуя склад маркетплейса Wildberries

Логистический оператор DPD в России запустил сервис доставки товаров продавцов на Wildberries по модели DBS (delivery by seller — доставка силами продавца). Такая схема работы позволяет продавцам оптимизировать расходы на логистику, контролировать процесс сборки, упаковки и доставки. Также эта модель дает возможность реализовывать широкий ассортимент, в том числе негабаритные, дорогостоящие и хрупкие изделия и товары с низкой оборачиваемостью. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Доставка по схеме DBS подразумевает, что Wildberries выступает витриной, а доставкой занимается либо сам продавец, либо он доверяет этот процесс транспортной компании. DPD берет на себя всю логистику, доставляя заказы напрямую от склада продавца до адреса покупателя с высоким уровнем сервиса. Логистический оператор может забрать груз от двери клиента либо принять его от продавца в пункте выдачи заказов или терминале. При вручении покупки DPD запрашивает код получателя с Wildberries и закрывает заказ в соответствии со всеми требованиями маркетплейса.

Эта услуга подойдет для продавцов, продающих крупногабаритный товар, который дорого хранить на складе маркетплейса. Для тех, кто реализует хрупкий товар, требующий специальной упаковки, или ювелирные изделия, эта модель также будет удобна. Сервис выгоден и для продавцов товаров, которые имеют низкую оборачиваемость, поскольку модель DBS позволяет оптимизировать расходы. А продавцы, реализующие товары, запрещенные для хранения на складах Wildberries, благодаря схеме DBS смогут выйти на большую аудиторию маркетплейса.

DPD доставляет товары по всей России.

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