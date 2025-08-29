«МегаФон» улучшил связь на родине Чайковского

«МегаФон» запустил в Воткинске новое телеком-оборудование, чтобы обеспечить качественной связью гостей города, приезжающих на празднование 185-летия со дня рождения Петра Чайковского. Покрытие сети появилось на железнодорожном вокзале города и прилегающей территории. Теперь туристы смогут оперативно связаться с родными и поделиться первыми впечатлениями.

В городе проходят различные праздничные события – фестивали, конкурсы, спектакли – которые служат точками притяжения для гостей из различных регионов страны. Одним из таких мероприятий стал запуск ретропоезда «Чайковский экспресс», который стартует из Ижевска и прибывает на железнодорожный вокзал Воткинска.

Устойчивый прием в этой важной локации позволит путешественникам сразу после прибытия заказать такси, быть на связи с гидами и организаторами мероприятий. Пассажиры смогут позвонить родным, а также спланировать свой дальнейший маршрут.

Согласно обезличенным данным оператора, самыми активными поклонниками творчества великого композитора стали гости из Пермского края, Свердловской и Нижегородской областей, Башкирии и Москвы. Именно их чаще всего можно встретить на улицах Воткинска наряду с жителями Удмуртии.

«Мы понимаем, как важно, чтобы гости города оставались на связи, особенно в такой знаковый для Воткинска год. Железнодорожный вокзал – это «ворота города» для тысяч туристов, и, со своей стороны, делаем все необходимое, чтобы их первое впечатление о Воткинске, в том числе и о качестве связи, было положительным, – сказал Александр Соловьев, директор «МегаФона» в Удмуртии. – Инвестиции в инфраструктуру связи города – это наш вклад в комфорт путешественников и развитие туристического потенциала всей республики».

Развитие сети в Воткинске носит комплексный характер. Ранее в этом году оператор уже расширил покрытие в районах Сельхозхимия и Плодопитомник, где расположены садоводческие товарищества.