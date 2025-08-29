«МегаФон» запустил высокоскоростной 4G в Пашуково

Несколько тысяч ярославцев, проживающих в современном квартале на северной окраине Дзержинского района, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE в жилом микрорайоне Пашуково. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор создал новую сетевую инфраструктуру, которую отличает увеличенная емкость сети и высокие скорости мобильного интернета. Жители высоток уже оценили комфорт: трафик в последние дни августа 2025 г. здесь вырос на 20% по сравнению с июлем 2025 г.

В зону цифровых улучшений вошли новая школа, аптеки, столовые и кафе, продуктовые и хозяйственные магазины, пункты выдачи маркетплейсов.

«Размещение базовых станций в густонаселенных высотных районах часто бывает затруднено. Из-за большой этажности зданий могут появляться «затененные» участки, то есть зоны без надежного покрытия. Также сами здания в зависимости от используемых материалов могут блокировать сигнал. Чтобы обеспечить в таких локациях качественное покрытие, нашим инженерам приходится устанавливать большее количество базовых станций, чем в районах с низкой застройкой. Это связано с необходимостью «огибать препятствия» и обеспечивать сигнал на разных уровнях высоты. Поэтому инженеры «МегаФона» придумывают нестандартные решения, чтобы абонентам было комфортно отдыхать или работать независимо от их местонахождения», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославле.