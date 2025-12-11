CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Жители Верхотурья получили высокоскоростной интернет

«Мотив» модернизирует сеть в ответ на растущие потребности абонентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив».

Верхотурье – старинный город-крепость и духовный центр Урала. Его белокаменные храмы ежегодно привлекают десятки тысяч туристов и паломников, которые, как и местные жители, активно пользуются мобильным интернетом. Чтобы решить проблему перегруженности и увеличить емкость сети, «Мотив» подключил Верхотурье и его пригороды к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Строительство новой ВОЛС, соединившей Новую Лялю и Верхотурье, завершилось в конце ноября 2025 г. Протяженность линии составила 35 км, а ее пропускная способность достигает 40 Гбит/с, что расширило возможности доступа к высокоскоростным цифровым сервисам в регионе. Уже в первые недели после запуска потребление интернет-трафика увеличилось на 15%. Теперь 9 тыс. жителей Верхотурья и соседних поселков могут комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами: учиться и работать онлайн, быстро находить информацию, общаться, играть и смотреть видео в отличном качестве.

«Гости города тоже всегда будут на связи и смогут без проблем пользоваться навигацией, оплачивать товары и услуги онлайн, делиться впечатлениями в соцсетях в режиме реального времени. Мы считаем, что высокоскоростной мобильный интернет – один из важных факторов развития туристических центров в современном мире. И уверены, что подключение к ВОЛС сделает Верхотурье более комфортным, а значит, еще более привлекательным для туристов из других регионов», – отметили представители «Мотив».

Ранее к сети волоконно-оптических линий связи в Свердловской области был подключен город Верхний Тагил. Совокупная протяженность сети ВОЛС оператора «Мотив» в Уральском федеральном округе составляет 16 тыс. км. Это позволяет обеспечить равный доступ к высокоскоростному интернету абонентам как в крупных городах, так и в удаленных малых населенных пунктах региона.

