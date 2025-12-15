CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Подработка» запустила мобильную версию кабинета для заказчиков

«Авито Подработка» запустила мобильную версию кабинета для заказчиков. Теперь публиковать заявки, отслеживать отработанные смены и отвечать исполнителям можно прямо с телефона в режиме одного окна.

«Авито Подработка» адаптировала кабинет заказчика под мобильные устройства — это решение особенно важно для директоров и администраторов торговых точек, которые большую часть времени проводят «в полях»: принимают товар, помогают покупателям, подменяют сотрудников и решают десятки задач одновременно.

В мобильной версии доступна полная функциональность кабинета: можно создавать и редактировать заявки, просматривать отклики исполнителей, подтверждать выполненные смены, оценивать качество подработки, управлять списком торговых точек и заданий. Для руководителей в будущем предусмотрены инструменты анализа эффективности исполнителей и точек, контроля бюджета и распределения лимитов между подразделениями. Все данные обновляются в режиме реального времени, а ежедневная сводка по сменам позволяет мгновенно реагировать на изменения в расписании.

С мобильной версией заказчик может за пару минут оформить новую смену, увидеть, кто из исполнителей записался, подтвердить выход или завершение смены, находясь в любой точке.

Запуск мобильного кабинета также ускоряет процесс подтверждения смены, а значит, и выплату вознаграждений исполнителям — ведь теперь заказчики могут подтверждать смены мгновенно, без необходимости возвращаться к компьютеру.

Чтобы получить доступ к кабинету, достаточно оставить заявку на сайте сервиса — специалисты «Авито Подработки» свяжутся с представителем бизнеса и помогут настроить все инструменты.

«С начала года количество предложений о подработке по России увеличилось почти в полтора раза (+41% год к году). Переход на мобильные устройства для управления временным персоналом — это не просто вопрос удобства, а необходимость, продиктованная реальностью бизнеса. Менеджеры точек часто работают вне офиса и не всегда могут подойти к компьютеру, а потребность в оперативных решениях возникает постоянно: например, нужно срочно найти исполнителя и создать новую заявку на смену или оперативно подтвердить отработанное время, чтобы человек вознаграждение. Мы также видим, что скорость реакции заказчика напрямую влияет на удовлетворенность исполнителей платформой. Мобильная версия позволяет подтвердить смену сразу после ее завершения, не отрываясь от текущих задач», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

