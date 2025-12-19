МТС разогнала мобильный интернет в Сеченове

МТС завершила модернизацию сети мобильной связи в более чем десяти селах и деревнях Нижегородской области, включая село Сеченово — родину Ивана Сеченова, «отца русской физиологии» и основоположника материалистической психологии, где сохранились усадьба Филатовых и краеведческий музей его имени. Работы проведены в преддверии зимних праздников, чтобы обеспечить стабильную и качественную связь в период повышенной нагрузки.

Компания провела масштабные работы по модернизации существующих базовых станций, в результате которых жители малых населенных пунктов области получили доступ к цифровым сервисам на более высоких скоростях. Дополнительное телеком оборудование было установлено: в селах: Сеченово, Большой Макатем (г. Первомайск), Сарлей (Дальнеконстантиновский район), Красная Горка (Пильнинский район), Ближнее Борисово (Кстовский район); в рабочих поселках: Фролищи (Володарский район); Большое Мурашкино; Шерстки (Тоншаевский район), им. Степана Разина (Лукояновский район), а также в деревнях: Сосновка (Спасский район), д. Корниловка (г. Навашино), д. Бугры (Дальнеконстантиновский район), д. Бурцево (Богородский район) и других. В результате проведенных работ технические специалисты смогли подготовить сеть к сезонному росту мобильного трафика и увеличить скорость мобильного интернета до 30%. Это позволит абонентам за городом общаться с близкими по видеосвязи, смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, слушать любимую музыку и работать удаленно на комфортных скоростях.

«Во время зимних каникул наблюдается активный поток абонентского трафика между городом и сельской местностью в обоих направлениях. Часть городских жителей пакуют чемоданы и едут в деревни и села, чтобы обнять маму, дедушку, провести время с близкими людьми. Семьи собираются за праздничным столом, делятся интересными историями, звонят родственникам в разные уголки страны, чтобы поздравить с Новым годом. Поэтому в преддверии новогодних каникул мы точечно усиливаем емкость и расширяем покрытие сети с учетом возрастающей нагрузки» — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.