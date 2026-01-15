В 2025 г. пермяки в шесть раз чаще пользовались ИИ в рабочих целях

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала использование своих сервисов в Пермском крае в 2025 г. По сравнению с 2024 г. пермяки в шесть раз чаще использовали ИИ-функции во время рабочих созвонов на платформе. Благодаря этому пользователи стали проводить на онлайн-встречах в среднем вдвое меньше времени в день. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Из всех ИИ-функций пользователи «МТС Линк» в Пермском крае наиболее часто применяют размытие и замену фона. На втором месте – автоматическая расшифровка, на третьем — цифровые маски и аватары, на четвертом — саммари встреч и вебинаров, замыкает пятерку шумоподавление. Также с каждым месяцем все активнее используется ИИ-ассистент. Эта функция помогает ориентироваться в контексте всех деловых коммуникаций: помощник отвечает на любые вопросы по содержанию встреч, переписок и базы знаний компании, напоминает о договоренностях и решениях, делает сводку непрочитанных сообщений.

Так, в 2025 г. пермяки использовали ИИ-ассистент в 14 раз чаще по сравнению с 2024 г., а функцию подведения итогов встреч – в восемь раз больше. Также использование ИИ-масок и других эффектов, делающих проведение встреч комфортнее, за тот же период увеличилось в шесть раз.

В целом, пермяки провели на платформе в два раза больше рабочих встреч и вебинаров, чем годом ранее. При этом коллеги стали проводить рабочие созвоны эффективнее: среднее время, которое пользователь проводил на встречах за день составило приблизительно два часа. Изменение может быть связано с более активным использованием такой функции на базе искусственного интеллекта, как расшифровка, которой пермяки пользовались в два раза чаще.

«Мы видим, как в Пермском крае происходит качественный скачок: бизнес переходит от использования ИИ как инструмента для удобства к его интеграции в ключевые бизнес-процессы. Так, «МТС Линк» трансформируется из среды для коммуникаций в полноценную экосистему для принятия решений, где на базе данных встреч и переписок можно строить аналитику и управлять проектами. Наш фокус — на создании такой цифровой среды, где технологии не просто экономят время, а напрямую влияют на эффективность и конкурентоспособность компаний в регионе», - сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.