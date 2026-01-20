Минцифры: приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек

Решение вопросов ЖКХ может быть быстрым и комфортным — с приложением «Госуслуги Дом». Его скачали уже больше 15 млн раз, месячная аудитория превысила 4,3 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Передавайте показания и оплачивайте счета

Показания всех счетчиков и квитанции об оплате по всей недвижимости — в одном приложении. Закрыть все счета можно одной транзакцией.

Более 30 млн раз в приложении переданы показания счетчиков Почти 20 млн раз оплачены счета за ЖКУ

Обращайтесь в управляющую организацию

Не нужно искать номер диспетчерской или ходить в офис управляющей организации. Все заявки — от аварийных до коллективных — в вашем смартфоне.

9,5 млн заявок в управляющие организации. Шесть дней — среднее время ответа.

Общайтесь с соседями

У каждого дома есть свой чат в мессенджере Max. В него могут попасть только собственники квартир или их арендаторы. В каждом чате есть представитель управляющей компании.

505 тыс. домовых чатов. Более 5 млн участников.

Голосуйте на собраниях собственников онлайн

Больше не нужно подыскивать время, чтобы проголосовать на общем собрании собственников. Даже вопросы, имеющие юридическое значение, можно решить откуда угодно онлайн.

37% общих собраний собственников в 2025 г. было проведено в приложении «Госуслуги Дом».