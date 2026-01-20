Минцифры: приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Решение вопросов ЖКХ может быть быстрым и комфортным — с приложением «Госуслуги Дом». Его скачали уже больше 15 млн раз, месячная аудитория превысила 4,3 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
Передавайте показания и оплачивайте счета
Показания всех счетчиков и квитанции об оплате по всей недвижимости — в одном приложении. Закрыть все счета можно одной транзакцией.
Более 30 млн раз в приложении переданы показания счетчиков Почти 20 млн раз оплачены счета за ЖКУ
Обращайтесь в управляющую организацию
Не нужно искать номер диспетчерской или ходить в офис управляющей организации. Все заявки — от аварийных до коллективных — в вашем смартфоне.
9,5 млн заявок в управляющие организации. Шесть дней — среднее время ответа.
Общайтесь с соседями
У каждого дома есть свой чат в мессенджере Max. В него могут попасть только собственники квартир или их арендаторы. В каждом чате есть представитель управляющей компании.
505 тыс. домовых чатов. Более 5 млн участников.
Голосуйте на собраниях собственников онлайн
Больше не нужно подыскивать время, чтобы проголосовать на общем собрании собственников. Даже вопросы, имеющие юридическое значение, можно решить откуда угодно онлайн.
37% общих собраний собственников в 2025 г. было проведено в приложении «Госуслуги Дом».