Москвичи в 2025 г. направили порядка 100 млн руб. нуждающимся с благотворительным сервисом mos.ru

Благотворительный сервис на mos.ru уже более пяти лет позволяет поддержать тяжелобольных детей и взрослых, попавших в трудную ситуацию семьи и одиноких пожилых людей, ветеранов и участников боевых действий, бездомных кошек и собак, а также многих других. По итогам 2025 г. с помощью сервиса на добрые дела направили почти 100 млн руб., что на 30% превышает показатели 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«За пять лет число представленных в сервисе некоммерческих организаций выросло с 6 до 101. Неравнодушные жители направляют средства со страницы сервиса, при оплате регулярных счетов в сервисе «Мои платежи», в городском приложении «Моя Москва», подписываются на регулярную поддержку с помощью автоплатежей, открывают собственные сборы в пользу подопечных представленных НКО и объединяются с друзьями и знакомыми. Всего за все время работы сервиса в пользу подопечных НКО москвичи направили на добрые дела более 283 млн руб.», — сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

В сервисе представлены только проверенные некоммерческие организации (НКО): все они зарегистрированы в реестре благотворительных организаций столицы, ведут социально значимую деятельность, регулярно отчитываются об использовании собранных средств и рассказывают о добрых историях, ставших реальностью благодаря неравнодушию жителей. Сервис дает москвичам возможность помочь нуждающимся и ощутить свою причастность к доброму делу, увидеть результат оказанной поддержки. А для некоммерческих организаций благотворительный сервис предоставляет дополнительный источник помощи и ресурс, на котором можно рассказать жителям о реализуемых благотворительных программах.

Уже более 176 тыс. москвичей помогают нуждающимся с благотворительным сервисом. Каждый рубль, направленный с помощью сервиса, идет на доброе дело и позволяет поддержать тех, кому сейчас трудно.

В 2025 г. средний размер платежа в благотворительном сервисе составил почти 500 руб. Эта сумма сопоставима со стоимостью чашки чая и десерта в кафе или билетов в кино. Подобное пожертвование позволяет НКО оплатить горячий обед или суточную дозу нужного лекарства, приобрести пачку корма для бездомных животных, организовать встречу с психологом или репетитором, отправить набор предметов первой необходимости тем, кому это очень нужно.

В 2025 г. к сервису присоединилось еще пять организаций, которые получили возможность рассказать о своих программах и получить поддержку от москвичей со страниц портала mos.ru, которому доверяют более 15,9 млн жителей. Среди «новеньких» в сервисе три занимаются поддержкой детей-сирот и приемных родителей, а еще две – спасают и ищут дом бездомным животным.

«Благотворительный сервис на mos.ru позволяет жителям столицы вносить вклад в решение самых разных социальных вопросов — от помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, до поддержки бездомных животных. Популярность сервиса является хорошим показателем отзывчивости москвичей», — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

