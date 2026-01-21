ИИ-сервис ВТБ Мои Инвестиции за два месяца заработал доходность выше рынка

Стратегия «Искусственный интеллект» в рамках сервиса «Интеллект» от ВТБ Мои Инвестиции с момента запуска в ноябре показала доходность 12%. Это почти вдвое превышает доходность индекса Мосбиржи, которая за аналогичный период составила 7%.

«За первые месяцы работы ИИ-стратегия не просто показала положительную доходность — она почти в два раза превысила рыночный бенчмарк. Алгоритм быстро и беспристрастно анализирует огромный объём рыночной информации и принимает точные решения. Доходность выше рыночной – наглядное подтверждение эффективности стратегии и преимуществ ИИ для инвестора», — прокомментировал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.

При этом в приложении ВТБ Мои Инвестиции доступна детальная аналитика и комментарии по всем совершённым ИИ сделкам. Это позволяет инвестору даже без глубокого опыта увереннее чувствовать себя в рынке, экономить время и избегать эмоционального стресса при принятии решений.

«Наша задача — не просто доверить капитал алгоритму, а дать клиенту контроль и понимание процесса. Вся логика действий ИИ, каждая сделка сопровождаются комментариями. Это делает процесс инвестирования более понятным, экономит время и помогает избежать импульсивных решений», — отметил Александр Казаков.

Брокер ВТБ запустил сервис «Интеллект» в ноябре 2025 года. В основе сервиса — алгоритмы искусственного интеллекта, которые адаптируют инвестиционную стратегию под индивидуальный профиль клиента. На основе анкетирования, учитывающего финансовые цели и психологический портрет, система определяет риск-профиль инвестора — консервативный, умеренный или агрессивный — и автоматически предлагает одну из стратегий, рассчитанных на инвестиционный горизонт от 1 до 5 лет.