От новостроек до катка – в новом квартале Академического района расширили покрытие LTE

Тысячи жителей новостроек в 12-м квартале Академического района Екатеринбурга получили доступ к быстрому мобильному интернету и стабильной голосовой связи «МегаФона». 4G-сигнал стал более устойчивым и в Преображенском парке, где зимой местные жители проводят много времени, отдыхая и катаясь на коньках. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно замерам специалистов, максимальная скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов после запуска телеком-оборудования может достигать 90 Мбит/с.

Потребность жителей нового квартала и посетителей парка в мобильном интернете доказывают обезличенные данные оператора: только с начала месяца пользователи прокачали объем данных, сравнимый с отправкой примерно 4,3 млн фото. Общая продолжительность разговоров с начала года составила более 250 тыс. минут.

Комфортные скорости мобильного интернета и стабильную голосовую связь даже в периоды высокой нагрузки на сеть обеспечивает новое телеком-оборудование, которое установили специалисты «МегаФона». Базовая станция поддерживает сразу несколько частотных диапазонов, что позволяет пользоваться мобильным интернетом и сотовой связью большому количеству активных пользователей и гарантирует стабильную передачу данных на обширной территории.

«Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в одном из наиболее активно застраивающихся районов Екатеринбурга — Академическом. Чтобы жители этой территории могли комфортно получать необходимые цифровые услуги даже в часы наибольшей нагрузки на сеть, мы запускаем новые объекты. Так, в конце прошлого года была введена в эксплуатацию базовая станция на улице Вильгельма де Геннина. Сейчас быстрый 4G-сигнал доступен и для тех, кто любит отдыхать или проживает недалеко от Преображенского парка», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.