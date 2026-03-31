Vox интегрировала чат-бот на базе ИИ в рекламные баннеры для взаимодействия с пользователями до перехода на сайт

Платформа Vox (бренд AdTech-экосистемы Hybrid) объявила о запуске нового рекламного инструмента на базе искусственного интеллекта – Vox Conversation. Это решение, доступное в различных форматах рекламных баннеров в интернете, позволяет брендам вести диалог с пользователями непосредственно в момент показа.

Vox Conversation представляет собой новый для российского рынка инструмент персонализированной рекламы на базе ИИ. Интегрированный в рекламный баннер чат-бот консультирует пользователя в режиме реального времени, помогая с выбором. На основе этого диалога происходит редирект: посетитель попадает не на главную страницу, а сразу на релевантные карточки товаров или в нужные разделы сайта, соответствующие его запросу. Инструмент адаптируется под задачи бренда: от подбора фильма под настроение до выбора автомобиля по индивидуальным параметрам.

Чат-бот может встраиваться в фокусные плейсменты, такие как реклама в изображениях и в контенте статей, а также в крупные баннеры на веб-страницах и в мобильные полноэкранные баннеры. Инструмент доступен именно для крупных баннерных форматов, поскольку такой размер позволяет сохранить удобство диалога и заметность креатива.

Для обучения и подбора продуктов по запросу пользователя чат-бот может использовать товарный фид клиента, работать на основе текстовой информации о товаре или услуге, а также на данных сайта, чтобы формулировать ответы в соответствии с логикой бренда.

«Vox Conversation — это ответ на запрос рынка, который хочет не просто показывать рекламу, а выстраивать диалог с потребителем в моменте его максимального интереса. Мы видим, что стандартные баннеры теряют эффективность, и бизнесу нужны инструменты, способные персонализировать коммуникацию здесь и сейчас. Для нас важно, чтобы технологии приносили измеримый результат, и диалоговые механики как раз позволяют брендам не просто привлекать внимание, но и сразу вовлекать пользователя в осмысленное взаимодействие», — сказала Наталия Фролова, генеральный директор и сооснователь рекламной платформы Vox.