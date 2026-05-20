«Авито Подработка»: студенты стали чаще интересоваться подработкой флористами, кладовщиками и поварами

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как за год изменился интерес молодых исполнителей в возрасте 18–24 лет к подработке. По сравнению с январем—апрелем 2025 г. в аналогичный период 2026 г. студенты стали активнее интересоваться предложениями в сферах розничной торговли, складской логистики, общепита и клиентского сервиса. Наиболее значительно за год вырос интерес к подработке флористами — в 2,4 раза (+141%). В среднем ожидаемое вознаграждение за такую подработку составило 41,99 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Также в число направлений с наиболее выраженной динамикой вошла подработка кладовщиками: интерес студентов к таким предложениям вырос в 2,4 раза (+135%) за год. В среднем исполнители ожидали получать за такую занятость порядка 73,85 тыс. руб/мес.

Интерес к подработке поварами увеличился в 2,2 раза (+122%). Среднее вознаграждение, на которое рассчитывают исполнители, составляет 59,35 тыс. руб/мес. Более чем в два раза за год вырос и интерес к подработке официантами (+115%) и барменами (+106%) — в среднем исполнители хотели бы получать около 56,04 тыс. руб/мес и 63,17 тыс. руб/мес соответственно.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

«Молодые люди все чаще стремятся к финансовой независимости уже во время учебы и готовы активно искать подработку, которую можно совмещать с образовательным процессом и личными делами. При этом растут и ожидания самих исполнителей: они обращают внимание не только на гибкость графика, но и на уровень вознаграждения. По итогам января—апреля 2026 г. среднее ожидаемое вознаграждение за подработку среди исполнителей 18–24 лет выросло на 28% год к году и составило 55,21 тыс. руб/мес», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

При этом сильнее всего за год выросли ожидания по вознаграждению у исполнителей, интересующихся подработкой электромонтажниками — на 56%, до 108,16 тыс. руб/мес. Также существенно увеличились ожидаемые вознаграждения у сборщиков мебели (+45%, до 77,33 тыс. руб/мес) и сотрудников склада (+40%, до 66,37 тыс. руб/мес).

