HeadHunter запускает «Платформу равных возможностей» — системную инициативу в поддержку инклюзивного найма

HeadHunter, ведущая платформа онлайн-рекрутмента в России и СНГ, объявляет о запуске «Платформы равных возможностей» — системной инициативы, направленной на развитие инклюзивного найма и повышение доступности рынка труда для людей с инвалидностью. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

По экспертной оценке, текущий и потенциальный контур занятости людей с инвалидностью трудоспособного возраста может составлять около 2,2 млн человек. По данным HeadHunter, 48% компаний готовы нанимать соискателей с инвалидностью сверх установленной квоты. При этом доля размещенных вакансий для людей с особенностями здоровья сейчас составляет менее 4%.



Как работает «Платформа равных возможностей»

Новая инициатива устраняет один из ключевых барьеров трудоустройства — недостаток информации о доступности условий работы для людей с инвалидностью. Для многих соискателей вопрос доступности условий работы — не дополнительное преимущество вакансии, а базовое условие возможности откликнуться на нее.

В рамках проекта на платформе появилась более детализированная система разметки вакансий по категориям доступности. При публикации вакансии с отметкой «Люди с особенностями здоровья» работодатели теперь могут выбрать одну или несколько категорий: нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения мобильности, ментальные особенности, хронические заболевания. Дополнительно работодатели могут указать параметры, важные для кандидатов: возможность удаленной занятости, адаптацию рабочего места, гибкий график, особенности коммуникации и другие условия работы.

Для соискателей на hh.ru появился фильтр поиска вакансий по соответствующим категориям доступности. Это позволяет заранее оценить условия вакансии и принимать осознанное решение об отклике.

Почему инклюзивный найм становится важной частью кадровой повестки

По данным hh.ru, в 2025 г. работодатели разместили более 395 тыс. вакансий, доступных для людей с инвалидностью, что составляет 3,9% от общего числа вакансий. С января по апрель текущего года на платформе уже опубликовано более 106 тыс. таких вакансий.

«Российский рынок труда находится в условиях структурного кадрового дефицита — по нашим оценкам, к 2030 г. он может составить около 4 млн человек. При этом заметная часть потенциальных работников — люди с особенностями здоровья — фактически остается вне воронки найма. Сейчас, например, уровень занятости среди людей с инвалидностью составляет 27,5%, — сказал Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter. — Часто проблема не в том, что таким соискателям не хватает квалификации, а в том, что рынок по-прежнему недостаточно прозрачен для них на этапе поиска работы. «Платформа равных возможностей» поможет это решить: работодателем даст более точный инструмент найма, соискателям с особенностями здоровья — более понятный сценарий поиска работы».

По данным Росстата, в России проживает 11,1 млн человек с инвалидностью, из них 4,3 млн — люди трудоспособного возраста. Согласно данным Правительства РФ, в экономическую деятельность вовлечено 1,2 млн человек с инвалидностью (27,5% от численности инвалидов трудоспособного возраста). При этом, по оценке РООИ «Перспектива», с учетом мирового опыта этот показатель может достигать 50%, а значит, в экономику потенциально могут быть интегрированы еще более 1 млн человек.

Что показывают исследования hh.ru

Исследования hh.ru показывают постепенное изменение отношения бизнеса к инклюзивному найму. В 2025 г. 51% работодателей рассматривали кандидатов с инвалидностью на открытые вакансии: 12% — на все вакансии, 39% — на отдельные позиции. При этом почти половина работодателей готова нанимать сотрудников с инвалидностью сверх установленной законодательством квоты. При этом в трети компаний сотрудники с инвалидностью по-прежнему не представлены, что говорит о сохраняющемся разрыве между готовностью бизнеса к инклюзивному найму и практикой его внедрения.

Среди компаний, уже имеющих опыт инклюзивного найма, чаще всего сотрудники с инвалидностью работают на позициях, связанных с интеллектуальным трудом — такой вариант отметили 41% работодателей. Кроме того, компании привлекают сотрудников с инвалидностью на массовые позиции (28%), в производственный персонал (23%), на позиции, связанные с физическим трудом (18%), в ИT (17%) и в продажи (11%).

Генеральный директор группы компаний «Магнит» Евгений Случевский: «"Магнит" системно развивает инклюзивные проекты, в том числе образовательные и мотивационные. Через наши социальные инициативы мы помогаем людям с ограниченными возможностями интегрироваться в открытый рынок труда, самореализоваться в профессии или творчестве, найти свое призвание и место в обществе. В компании действует и программа инклюзивного найма, предусматривающая специально разработанные бизнес-процессы трудоустройства, адаптации и обучения людей с инвалидностью. «Платформа равных возможностей» — важный шаг на пути создания по-настоящему инклюзивного общества. Появление такого технологичного инструмента существенно облегчит взаимодействие работодателей и соискателей, упростит процесс найма людей с ограниченными возможностями».

Работа HeadHunter по развитию социально значимых инициатив

В декабре 2025 года hh.ru присоединился к Национальному инклюзивному договору, подписав декларацию с Агентством Стратегических Инициатив. Запуск «Платформы равных возможностей» продолжает последовательную работу компании по развитию социально значимых инициатив в сфере занятости и созданию более доступной цифровой среды для соискателей.

«Для Агентства стратегических инициатив создание условий для трудоустройства людей с инвалидностью – одно из важнейших направлений работы. Сообщество инклюзивного бизнеса, которое сейчас формирует АСИ, является мощным двигателем изменений, и мы рады, что HeadHunter стал одним из его участников. В рамках сотрудничества мы провели опросы и глубинные интервью с работодателями из различных сфер – промышленности, ритейла, телекоммуникаций и цифровых сервисов, а также с представителями НКО, формирующими условия для полноценной самореализации людей с инвалидностью. Это позволило детально проработать адаптацию платформы под запросы рынка, чтобы сделать ее еще удобнее как для соискателей с инвалидностью, так и для работодателей», – сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Подготовке запуска предшествовала исследовательская работа hh.ru с участием работодателей, профильных НКО, экспертов и представителей инклюзивного сообщества. Она показала высокий запрос бизнеса на более понятные инструменты описания условий вакансий, а соискателей — на более предсказуемые механизмы поиска работы.

Отдельной частью работы HeadHunter по развитию социально значимых инициатив стало развитие цифровой доступности самой платформы — направления, которое hh.ru рассматривает как обязательный элемент современного HR-сервиса. В 2025 году компания провела аудит доступности веб-версии и мобильных приложений, по итогам которого началась поэтапная работа по улучшению интерфейсов и пользовательского опыта для людей с различными особенностями восприятия и использования цифровых сервисов.

«Как ведущая платформа онлайн-рекрутмента в России и СНГ, hh.ru рассматривает развитие безбарьерной цифровой среды и инклюзивных инструментов найма как часть своей долгосрочной ответственности. Мы убеждены, что поиск работы должен быть доступен каждому человеку вне зависимости от особенностей здоровья. Поэтому мы продолжим развивать сервисы, которые делают взаимодействие работодателей и соискателей более понятным, удобным и доступным», — сказали в hh.ru.