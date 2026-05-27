Работа на два «фронта»: ИИ на госуслугах Подмосковья помогает жителям и снижает нагрузку на сотрудников

На портале госуслуг Московской области искусственный интеллект внедрен в 321 услугу. С начала 2026 г. он уже проверил более 3,4 млн документов в 1,7 млн заявлениях. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Пользователи регпортала стали получать меньше отказов из‑за некорректных документов или неполного комплекта. Все благодаря тому, что ИИ проверяет документы еще до отправки заявления. Таким образом более 90% недочетов устраняют еще до того, как обращение попадет в ведомство», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект проверяет документы, прикрепленные к онлайн‑заявлениям. Если файл верный, система отмечает его зеленой галочкой. ИИ-технология распознает более 700 видов документов – от типовых до нетиповых, включая иностранные. Среди них: свидетельство о рождении, вид на жительство, доверенность, договор купли‑продажи, банковские выписки, товарные накладные и др.

Помощь ИИ не ограничивается поддержкой заявителей на этапе подачи обращений – нейросеть значительно снижает нагрузку на сотрудников ведомств. Раньше проверка одного заявления занимала почти 5 минут: специалисту приходилось вручную открывать каждый файл, чтобы убедиться в его соответствии. Теперь эту рутинную работу выполняет ИИ. Сотруднику достаточно лишь проверить комплектность документов и зарегистрировать заявление.

«Эффект налицо: время регистрации одного заявления сократилось на полторы минуты, а общая переработка сотрудников ведомств уменьшилась на полтора часа. То, что раньше занимало минуты, ИИ выполняет за несколько секунд», – отметила Надежда Куртяник.