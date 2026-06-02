«Яндекс Карты» теперь будут награждать организации, которые пользователи высоко оценивают несколько лет подряд

Организации теперь могут получить от «Яндекс Карт» новую награду — «Особенно Хорошее место». Она достанется бизнесам, которые пять и более лет подряд получают высокие оценки от пользователей сервиса и сохраняют статус «Хорошее место». Новая награда особенно актуальна для ресторанов, клиник, салонов красоты, отелей и других мест, для которых доверие посетителей критически важно. В 2026 г. статус «Особенно Хорошее место» уже получили 8600 организаций — это 4% от всех «Хороших мест». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Если организация сохраняет статус «Хорошее место» несколько лет — это говорит о стабильно высоком уровне ее обслуживания и о доверии со стороны пользователей «Яндекс Карт». Награда поможет выделить такие места, чтобы клиентам было проще о них узнавать. А для бизнесов она станет дополнительным стимулом сохранять высокое качество сервиса в течение многих лет.

Награда представляет собой статуэтку, которую можно разместить на входе в ресторан или, например, на ресепшене отеля, где ее сразу увидят посетители. Обладатели награды также могут скачать в личном кабинете бизнеса в «Яндекс Картах» изображение с «Особенно Хорошим местом», чтобы добавить его в свою карточку на сервисе или в соцсети. Это не только подчеркнет качество сервиса организации, но и поможет привлекать новых клиентов. По данным «Яндекс Карт», каждый пятый пользователь сервиса при поиске заведений учитывает статус «Хорошее место» и выбирает именно его обладателей.

Каждая организация, которая получит награду «Особенно Хорошее место», сможет заказать себе статуэтку в личном кабинете бизнеса в «Яндекс Картах». Сервис бесплатно изготовит и доставит награду обладателям.