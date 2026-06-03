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ДЭВУ (POIZON) открыл платформу для российских продавцов

ДЭВУ (POIZON) объявил о запуске сотрудничества с российскими брендами и продавцами. Первым локальным брендом, присоединившимся к платформе в рамках нового направления, стал производитель декоративной косметики Farres / Farres cosmetics. Об этом CNews сообщили представители ДЭВУ (POIZON).

Запуск нового направления расширяет модель работы ДЭВУ (POIZON) на российском рынке. Помимо трансграничных продаж, платформа развивает направление local-to-local, предполагающее участие локальных брендов, локальных продавцов и исполнение заказов внутри страны.

Farres работает на российском рынке более 10 лет и представлен в сегменте декоративной косметики. Подключение бренда стало первым примером работы новой модели сотрудничества с российскими компаниями на платформе.

«В России работает большое количество локальных брендов и ритейлеров, которые располагают собственными товарными запасами и выстроенными процессами исполнения заказов. Наша задача — предоставить таким компаниям дополнительный канал онлайн-продаж и возможность работать с аудиторией платформы. Запуск Farres стал первым шагом в развитии этого направления», — отметили в команде по работе с продавцами ДЭВУ (POIZON).

Для продавцов сотрудничество с платформой предполагает не только размещение товаров, но и доступ к инфраструктуре сопровождения продаж. В частности, ДЭВУ (POIZON) обеспечивает поддержку при работе с карточками товаров, визуальными материалами, клиентским сервисом и процессами исполнения заказов.

В компании отмечают, что планируют продолжить подключение российских брендов и продавцов из различных потребительских категорий. Развитие local-to-local модели рассматривается как одно из направлений дальнейшего расширения ассортимента и локального присутствия платформы на российском рынке.

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