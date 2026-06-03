CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Инфраструктура
|

Itglobal.com развернул частное облако для крупного грузоперевозчика с выделенной сетевой архитектурой

Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) развернул для крупного грузоперевозчика частное облако на базе VMware Cloud Director. Компания получила выделенную инфраструктуру на серверах Intel Xeon Platinum пятого поколения с предсказуемой производительностью, изолированной сетью и оплатой по фактическому потреблению. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Проект стал частью стратегии организация по миграции ИТ-систем от одного облачного провайдера к другому. Компания пересматривала инфраструктурную модель, требования к производительности и стоимость владения. Клиент искал выделенную облачную среду, обеспечивающую соответствие требованиям к хранению персональных данных в России, гибким масштабированием ресурсов и прозрачной отчетностью по фактическому потреблению. Новым провайдером для грузоперевозчика стал Itglobal.com, который развернул для клиента приватное облако на базе выделенного серверного кластера в дата-центре IXcellerate (Москва).

В основу инфраструктуры провайдер заложил выделенный серверный кластер на базе процессоров Intel Xeon Platinum 5-го поколения. Доступ к облачной среде предоставляется через VMware Cloud Director, где клиент управляет всеми ресурсами собственного виртуального дата-центра.

Itglobal.com также организовал для клиента отдельный изолированный сетевой контур. На выделенных коммутаторах было создано более 300 VLAN с VTEP (VXLAN). Эти сети были переданы в виртуальный дата‑центр в виде direct networks, что дало заказчику возможность самостоятельно управлять связностью внутри облака.

Далее провайдер организовал хранение данных на СХД NetApp C-series на базе QLC-дисков. Инженеры выделили клиенту отдельные датасторы, суммарный объем хранения составил более 200 ТБ. Такое разделение позволило распределить нагрузку между разными типами сервисов и упростить управление дисковыми ресурсами.

Миграция данных выполнялась поэтапно, крупными блоками. В новую среду переносилась инфраструктура объемом в несколько тысяч vCPU и более 10 TB RAM. Работы проводились с минимальным влиянием на рабочие процессы клиента.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

При этом провайдер внедрил в частное облако модель оплаты по фактическому потреблению. Это нетиповой вариант биллинга для подобного решения. Для этого Itglobal.com организовал сбор ежемесячной отчётности из VMware Aria Operations. Далее был сформирован отчет о потребленных ресурсах, согласно техническому заданию от клиента, где, например, необходимо было контролировать состояние виртуальных машин на ежечасной основе.

В результате заказчик получил частное облако на базе VMware Cloud Director с выделенными вычислительными ресурсами, изолированной сетевой архитектурой, отдельными датасторами и глубокой моделью отчетности. Инфраструктура размещена в облаке Itglobal.com, соответствующем требованиям 152-ФЗ, что позволяет использовать её для размещения систем, обрабатывающих персональные данные.

«В этом проекте клиенту было важно совместить преимущества частного облака и гибкость модели тарификации/биллинга. Мы выделили под заказчика отдельный инфраструктурный контур, подготовили сетевую архитектуру с большим количеством изолированных сегментов и реализовали все требования к отчетности по фактическому потреблению ресурсов. Клиент сохранил контроль над производительностью, безопасностью и затратами, не отказываясь от гибкости облачной модели», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия задает тренды. Весь мир заводит вторые смартфоны для подозрительных приложений

В России готов новый суверенный мессенджер. Его сделала Wildberries

МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации

Европа пошла войной на США. Google изгнан из компьютеров чиновников и заменен отечественным решением

«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290