Itglobal.com развернул частное облако для крупного грузоперевозчика с выделенной сетевой архитектурой

Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) развернул для крупного грузоперевозчика частное облако на базе VMware Cloud Director. Компания получила выделенную инфраструктуру на серверах Intel Xeon Platinum пятого поколения с предсказуемой производительностью, изолированной сетью и оплатой по фактическому потреблению. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Проект стал частью стратегии организация по миграции ИТ-систем от одного облачного провайдера к другому. Компания пересматривала инфраструктурную модель, требования к производительности и стоимость владения. Клиент искал выделенную облачную среду, обеспечивающую соответствие требованиям к хранению персональных данных в России, гибким масштабированием ресурсов и прозрачной отчетностью по фактическому потреблению. Новым провайдером для грузоперевозчика стал Itglobal.com, который развернул для клиента приватное облако на базе выделенного серверного кластера в дата-центре IXcellerate (Москва).

В основу инфраструктуры провайдер заложил выделенный серверный кластер на базе процессоров Intel Xeon Platinum 5-го поколения. Доступ к облачной среде предоставляется через VMware Cloud Director, где клиент управляет всеми ресурсами собственного виртуального дата-центра.

Itglobal.com также организовал для клиента отдельный изолированный сетевой контур. На выделенных коммутаторах было создано более 300 VLAN с VTEP (VXLAN). Эти сети были переданы в виртуальный дата‑центр в виде direct networks, что дало заказчику возможность самостоятельно управлять связностью внутри облака.

Далее провайдер организовал хранение данных на СХД NetApp C-series на базе QLC-дисков. Инженеры выделили клиенту отдельные датасторы, суммарный объем хранения составил более 200 ТБ. Такое разделение позволило распределить нагрузку между разными типами сервисов и упростить управление дисковыми ресурсами.

Миграция данных выполнялась поэтапно, крупными блоками. В новую среду переносилась инфраструктура объемом в несколько тысяч vCPU и более 10 TB RAM. Работы проводились с минимальным влиянием на рабочие процессы клиента.

При этом провайдер внедрил в частное облако модель оплаты по фактическому потреблению. Это нетиповой вариант биллинга для подобного решения. Для этого Itglobal.com организовал сбор ежемесячной отчётности из VMware Aria Operations. Далее был сформирован отчет о потребленных ресурсах, согласно техническому заданию от клиента, где, например, необходимо было контролировать состояние виртуальных машин на ежечасной основе.

В результате заказчик получил частное облако на базе VMware Cloud Director с выделенными вычислительными ресурсами, изолированной сетевой архитектурой, отдельными датасторами и глубокой моделью отчетности. Инфраструктура размещена в облаке Itglobal.com, соответствующем требованиям 152-ФЗ, что позволяет использовать её для размещения систем, обрабатывающих персональные данные.

«В этом проекте клиенту было важно совместить преимущества частного облака и гибкость модели тарификации/биллинга. Мы выделили под заказчика отдельный инфраструктурный контур, подготовили сетевую архитектуру с большим количеством изолированных сегментов и реализовали все требования к отчетности по фактическому потреблению ресурсов. Клиент сохранил контроль над производительностью, безопасностью и затратами, не отказываясь от гибкости облачной модели», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.