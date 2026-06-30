«Логистическая платформа ATI.SU» запустила инструмент, помогающий оценить готовность к ЭТрН

«Логистическая платформа ATI.SU» добавила специальный значок, отражающий, насколько участник готов к работе с электронной транспортной накладной. Новый инструмент помогает пользователям подготовиться к обязательному переходу на электронные перевозочные документы и выбирать контрагентов, уже работающих по новым правилам.

Обмен ЭТрН в системе электронного документооборота для грузоперевозок «АТИ-Доки» на ATI.SU доступен с 2024 г. Функциональность системы постоянно расширяется с учетом требований законодательства и реальных потребностей участников.

Необходимость обязательного использования ЭТрН поставила перед рынком грузоперевозок две задачи: подготовить собственные процессы к работе с ЭПД и уметь оценивать готовность партнеров. В ответ на эту потребность ATI.SU внедрила механику, которая поможет поэтапно подготовиться к работе с ЭТрН. Участники платформы, успешно прошедшие соответствующие этапы, получат видимый всем пользователям значок «Готов к ЭТрН».

Предусмотрено три уровня подготовки. Значок третьей степени (базовый) присваивается при наличии ID ЭПД и актуальной квалифицированной электронной подписи (КЭП), загруженной и проверенной в сервисе «АТИ-Доки». Он показывает, что участник платформы имеет техническую возможность обмениваться ЭТрН.

Значок второй степени требует пройти тренажер, в котором пользователь отрабатывает основные сценарии работы с ЭТрН в зависимости от своей роли — перевозчика или грузоотправителя. Тренажер становится доступен только после выполнения условий базового уровня.

Значок первой (высшей) степени присваивается участникам, которые не только имеют КЭП, ID ЭПД и прошли тренажер, но и подписали хотя бы один реальный ЭПД в «АТИ-Доках» за последние 30 дней. Этот уровень подтверждает, что компания не просто теоретически готова к переходу, но уже фактически работает с ЭТрН.

Значок «Готов к ЭТрН» виден в «Паспорте участника», «Рейтинге участников ATI.SU», поиске грузов и машин. Чем выше степень значка, тем сильнее его влияние на позицию в Рейтинге. Значок первый степени также показывает уровень надежности контрагента и выделяет его среди других участников ATI.SU.

«С одной стороны, новый инструмент оценки готовности к ЭТрН поможет нашим пользователям в комфортном режиме подготовиться к обязательному электронному документообороту. А с другой, покажет другим участникам рынка на платформе ATI.SU, что потенциальный контрагент готов профессионально исполнять требования законодательства, вступающие в силу в самое ближайшее время», — отметил Александр Вильде, директор по развитию «Логистической платформы ATI.SU».