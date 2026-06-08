«МТС Линк» и RX Code представили маркетинговую платформу для фармацевтической отрасли

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и RX Code, агентство по продвижению брендов и товаров фарминдустрии, представили совместное решение для маркетинговых мероприятий и обучения врачей. Сервис позволит персонализировать приглашения врачей на вебинары, а после их проведения получать сквозную аналитику.

Решение создано на основе платформы для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» и Med_ID — маркетингового инструмента от RX Code, предназначенного для создания точных и информативных баз данных врачей. Сервис для вебинаров объединяется с базой верифицированных профилей врачей, где собрана информация об их предпочтениях по каналам связи и контенту. На основе данных Med_ID фармкомпании могут оценить, насколько вебинар интересен конкретному врачу и каким способом его лучше пригласить. Это делает приглашения максимально точными.

Во время вебинара удерживать внимание участников помогают интерактивные инструменты платформы «МТС Линк», например, опросы, онлайн-доски и реакции. А по его завершении организатор может выгрузить развернутый аналитический отчет по участникам, их вовлеченности и эффективности приглашения в разных сегментах.

«Традиционно фармкомпании сталкиваются с разрозненностью каналов: email-рассылки, работа медицинских представителей и вебинары существуют отдельно, без единой аналитики. Наше новое решение объединяет эти звенья в одну архитектуру. В результате фармкомпания получает не просто инструмент для трансляций, а измеримый механизм работы с аудиторией: от точного приглашения до аналитики участия. Дополнительно снижается стоимость контакта за счёт лучшей сегментации и накопления данных», — отметил директор департамента цифровых коммуникаций RX Code Сергей Дубин.

«Благодаря синергии «МТС Линк» и Med_ID фармацевтические компании смогут значительно расширить охват маркетинговых мероприятий и начать работу со специалистами из сегментов, которые традиционно считаются труднодоступными. Благодаря индивидуальному подходу к приглашениям растет конверсия из регистраций в участие в мероприятиях, а также удовлетворенность участников. А сквозная аналитика помогает узнать больше о реальных потребностях врачей, чтобы в дальнейшем улучшать контент. Уверены, что в отрасли по достоинству оценят новое решение», — отметил директор по работе с индустрией здравоохранения МТС Линк Алексей Нечипорук.